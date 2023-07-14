Категории по алфавиту

Для нас: это крупнейшая информационная платформа, собравшая в себе ВСЕ товары, не ограниченная никаким конкретным ассортиментом, отраслью или направлением деятельности. Ресурс предназначен как для бизнеса, так и для обычного человека.

Для производителей и продавцов: это трафик для узнаваемости бренда/товара и его реализации, а также возможность «слышать» потребителя еще по одному каналу и совершенствовать своё предложение.

Для обычного человека: это возможность получить максимум информации о товаре и приобрести его по самой лучшей цене на рынке.